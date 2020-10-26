نائب لبناني: الحريري سيشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن

قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، لـ "سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يجري الاتصالات واللقاءات من بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن " الحريري أجرى لقاءان مع الرئيس اللبناني ميشال عون شريكه بالتأليف من جهة أن الدستور يقول إن الحكومة يشكلها رئيسها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، من هذه الزاوية يجري اللقاءات لوضع رئيس الجمهورية بأجواء الاتصالات الي يقوم بها".

وأوضح الحجار أن الحكومة التي سيشكلها الحريري هي حكومة اختصاصيين لا حزبيين حسب دفتر الشروط التي وضعته المبادرة الفرنسية. آملاً من كل الأفرقاء السياسيين الذين أعلنوا التزامهم بهذه المبادرة أن تترجم هذا الإلتزام بما يتناسب مع شروط المبادرة.

واشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقول إن الأجواء إيجابية وبالتالي فهي إيجابية.

ورأى الحجار أن "الحكومة ستتشكل بأسرع وقت ممكن لأن البلد بحالة اقتصادية مالية خطيرة جداً تفرض أن يكون هناك حكومة مكتملة الصلاحيات تستطيع أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها وأن تفتح المجال أمام المساعدات الخارجية".

وأكد النائب اللبناني على أن الحكومة إذا تشكلت بمواصفاتها المطلوبة ونالت الدعم المطلوب من القوى السياسية والكتل البرلمانية فإنها قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي.