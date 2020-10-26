بومبيو: نتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية.

وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "خطوة شجاعة".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، خلال وصوله إلى العاصمة الهندية نيودليهي، المحطة الأولى في جولة آسيوية.

وقال بومبيو: "اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية المتحاربة خطوة شجاعة، وإن على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما تماشيا مع الاتفاق".

وتابع بقوله: "من المهم أن تدعم جميع الأطراف نجاح المحادثات، التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة".

وأكمل بقوله: "نشيد بالقيادة الليبية من جميع الأطراف، لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة".

ووقع طرفا النزاع الليبي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة الماضي، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل". وهي أيضا وقعت على الاتفاق، بالإضافة إلى توقيعات ممثلي كلا الطرفين.