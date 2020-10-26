قطر وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني

وقعت الحكومة القطرية مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين تهدف لتعزيز التعاون في المجال الأمني".

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير الداخلية في حكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.#قنا pic.twitter.com/pHd8r1qwDT — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2020

وأضافت الوكالة الرسمية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزيري الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزيري الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. #قنا https://t.co/MQJ7vKWp3w pic.twitter.com/YyvQP5P5Uf — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2020

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على "ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة".

وجدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكدا "دعم قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها".