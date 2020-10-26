مصر... إدراج على قائمة الإرهاب وحبس 6 أشهر لممدوح حمزة

قررت محكمة مصرية حبس المهندس ممدوح حمزة (هارب) 6 أشهر، وإدراجه على قوائم الإرهاب، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، بحسب إعلام محلي.

وقال موقع مصراوي إن القرار أصدرته، اليوم الاثنين، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد أسندت عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.