تعليق الجيش الليبي على اتفاق قطر وحكومة الوفاق

اعتبر الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، توقيع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر، خرقا لاتفاق جنيف بين أطراف النزاع في ليبيا، وأنه محاولة لتقويض الاتفاق الذي يقضي بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان، إن ما قامت به قطر من توقيع "ما أسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، عن توقيع الدوحة مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على "ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة".