موسكو تؤكد لبغداد أن القيادة الروسية تتطلع إلى أفضل العلاقات مع العراق

اجتمع ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، خلال استقباله ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، أن الطموح في مستوى العلاقات بين بغداد وموسكو أكبر من الواقع الحالي لها، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء في العراق أن الكاظمي استقبل المبعوث الروسي برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، وأكد الكاظمي "أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي لها، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا".

وبحسب البيان فقد أكد مبعوث الرئيس الروسي "تطلع القيادة الروسية إلى أفضل العلاقات بين البلدين".