مصر... الحكومة تكشف موقف القطاع الخاص من إجازة المولد النبوي

كشفت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الاثنين، موقف العاملين في القطاع الخاص من إجازة المولد النبوي المقررة يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن يوم الخميس الذي سيوافق في التقويم الهجري، الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأعرب الوزير عن خالص التهاني القلبية لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة أصدرت منشورا بذلك لجميع مديريات القوى العاملة في محافظات جمهورية مصر العربية.