سوريا تنعى أحد أبرز مشايخ العشائر في البلاد... صور وفيديو

نعت الأوساط الإعلامية السورية عضو مجلس الشعب السوري السابق، وشيخ عشائر الحسنة، عبد العزيز طراد الملحم.

ونعت الكثير من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، الشيخ عبد العزيز طراد الملحم، شيخ عشائر الحسنة المنحدرة من قبيلة العنزة في ريف حمص.

وتوفي الملحم، صابح اليوم الاثنين، ونعاه الكثير من السوريين في صفحاتهم على "فيسبوك" ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

والتقى الملحم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، الرئيس السوري بشار الأسد، اطمأن من خلال اللقاء على صحته، وتم تناول أهم المشكلات التي تعاني منها المنطقة الشمالية الشرقية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية.

وقال الشيخ عبد العزيز مخاطبا الرئيس السوري: "مواقفنا تجاه سيادتكم ووطننا ثابتة ولن يزعزعها مخلوق بإذن الله وكلنا أمل بالانتصار قريبا على كافة أراضي سوريا واسترجاع الجولان ولواء اسكندرون".

وأكد الملحم أنه برغم كل الضغوطات "السياسية والعسكرية والاقتصادية.. النصر آتٍ أن شاء الله".