الملك سلمان يتحدث عن اقتصاد المملكة في ظل أزمة كورونا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد السعودي "مرن وصلب"، مشددا على أن المملكة عازمة على تعزيز مستويات النمو والازدهار.

وأضاف الملك "مجموعة الأعمال 20"، أن مجموعة العشرين ناقشت أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة العالمية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وتابع الملك: "حرصت مجموعة العشرين على تكثيف الجهود لمواكبة تغير طبيعة التعليم والعمل وتوفير فرص للشباب لبناء مستقبل اقتصادي واعد ومتين".

وشدد الملك سلمان على أن "السعودية ركزت خلال رئاستها لمجموعة العشرين على مناقشة تداعيات كورونا وتوحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح".

والأسبوع الماضي، اعتبر محمد الجدعان وزير المال السعودي، أن خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط قد "أثبتت صوابها"، وخاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال: "أثبتت أنها الخطة السليمة. استطاع الاقتصاد أن يتعامل فعليا معها (أزمة فيروس كورونا)، واستطاعت الحكومة التعامل معها بطريقة ملائمة للغاية"، حسبما ذكرت "رويترز".

والشهر الماضي، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إن المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن "مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعدة للمنشآت الصغيرة".

وتابع: "بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو"، مضيفا: "التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد".