بعد عطل استمر ساعات... عودة "منصة مدرستي" للعمل في السعودية

كشف مستخدمون سعوديون لموقع "تويتر" عن عودة رابط "منصة مدرستي" للتعليم عن بعد للعمل، بعد عطل استمر عدة ساعات اليوم الاثنين، وتسبب في تعذر الدخول على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم.

وضمن تغريدات هاشتاج "#منصة_مدرستي"، كتب حساب "الزعيم العالمي60 " قائلا:" الحمد لله اشتغلت المنصة".

ورد مستخدم آخر يحمل اسم "إيه. أر. دبليو. إيه" قائلا "اشتغلت اوك بس لسى (لا يزال) فيها مشاكل كلمنا الاستاذات والله تقول قاعدين نشحذهم".

وقبل ساعات كان حساب "الزعيم العالمي" قد كتب تغريدة قالت: "#منصة_ مدرستي معلقة الله يعلق العدو إلى متى حنا على ذا الحال شوفوا حل لسيرفراتكم".

كما نشر مستخدمون لموقع "تويتر" صورا تظهر تعطل المنصة عن العمل، مرفقة بتعليقات تعبر عن الغضب من العطل.

ومنصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

الحمدلله اشتغلت المنصة — الزعيم العالمي 60🏆 (@m5m5c) October 26, 2020

​وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.