العثور على أجسام غريبة لـ"داعش" شمالي العراق... صورة

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، أجساما غريبة من مخلفات "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق على نسخة منه اليوم، بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية الملتقى بقضاء الدبس، شمال غربي المحافظة.

© Photo / Iraqi security media أجسام غريبة لـ"داعش" شمالي العراق

وأضافت الخلية، تم تشكيل فريق عمل مختص على الفور، والتوجه إلى المكان وعند الوصول تبين وجود 21 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا).

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن العبوات تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.