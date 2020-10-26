مصر... توجيه من السيسي لعدد من الوزراء والمسؤولين بشأن "التأمينات الاجتماعية"

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض جهود "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

ووجه السيسي في هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

كما وجه الرئيس المصري بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد، لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع أيضا، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والسيد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقا للبيان شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين.

وأضاف البيان: "ذلك فضلا عن البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، في إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات".