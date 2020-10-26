مسؤول مصري: قطر دعمت شبكة إعلامية معادية لبلادنا بمليارات الدولارات

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن قطر تنفق مليارات الدولارات على أذرع جماعة "الإخوان" الإعلامية لترويج الشائعات عن مصر، لافتا إلى لعب الإعلام المصري دورا كبيرا في مواجهة هذه الشائعات.

وأضاف خلال مؤتمر عقده المجلس، اليوم الاثنين، بمبنى "ماسبيرو" لمناقشة "دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية"، أن جماعة "الإخوان الإرهابية" دأبت على إنشاء جيش إلكتروني مهمته مهاجمة المؤسسات الوطنية المصرية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأردف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013 انسحب هذا الجيش من الساحة المصرية ليبث سمومه من الخارج عبر شبكة عنكبوتية متشعبة وكبيرة، مضيفا أن قطر أنفقت مليارات الدولارات لدعم هذه الشبكة عبر شركات معروفة منها ما هو تابع للحكومة القطرية مباشرة.

وتابع: "دعمت هذه الشركات وسائل الإعلام الإخوانية مثل قنوات الشرق ومكملين والتليفزيون العربي وشبكة مصر العربية، الأمر الذي ساعد هذه الوسائل في بث الشائعات والعمل باستمرار على إثارة ادعاءات عن الأوضاع في مصر غرضها الإضرار بالأمن القومي المصري".

وأشار جبر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا كبير في التصدي لهذه الشبكة العنكبوتية والرد على ما تبثه من شائعات بسرد الحقائق، مضيفا أن الإعلام المصري يحظى بحجم متابعة أكبر بكثير من "وسائل الإعلام الإخوانية".