الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرا من جماعة "أنصار الله" شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، مقتل العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في معارك شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالي للجيش) تخوض لليوم الثالث على التوالي، معارك مستمرة ضد الحوثيين في جبهات صَلّبْ ونجد العَتق في مديرية نِهم شرقي صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة".

ووفقاً للجيش اليمني، "أسفرت المعارك التي شهدتها جبهات نِهم اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من الحوثيين إلى جانب عدد كبير من الجرحى والأسرى منهم".

في السياق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن الجيش اليمني، إن "المدفعية قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في مناطق متفرقة بجبهة نِهم، موقعةً قتلى وجرحى منهم ودمرت آليات ومعدات قتالية منها 4 أطقم بعتادها في نجد العَتق".

وأشارت إلى "استهداف طيران التحالف بغارات تجمعات وتعزيزات كانت في طريقها إلى الحوثيين، ألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين منها عربتان وآليات في منطقة النجد".

والسبت، أعلن الجيش اليمني كسر هجوم للحوثيين في جبهة نجد العَتق وتكبيد منفذيه خسائر كبيرة، وذلك غداة مقتل 20 عنصراً من الجماعة وجرح آخرين، خلال معارك في مديرية نِهم البالغة مساحتها 1841 كيلومتراً مربعاً، وتبعد عن وسط صنعاء نحو 60 كيلومتراً.

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف العربي شن 15 غارة على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مَدغِل شمال غربي مَأرِب.

وأشار إلى تنفيذ التحالف 5 غارات جوية على محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف.