"هام جدا"... وزير الصحة السعودي يحذر من التساهل

وأعاد الوزير على صفحته الرسمية على "تويتر" مقطعا مصورا من إنتاج وزارة الصحة السعودية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هام جدًا..

رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا.https://t.co/H25dkphoyQ — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 26, 2020

​وكتب الوزير في تعليق على المقطع: "هام جدًا.. رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا".

ويبين المقطع المصور أهمية ارتداء الكمامة، مشيرا إلى الفارق المختبري بين ارتداء شخص الكمامة وعدم ارتدائها.

وأكد وزير الصحة، الأسبوع الماضي، أن المملكة العربية السعودية تخطو بخطوات ثابتة وتتقدم دول العالم في مواجهة خطر فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، بينما ما زال الحذر قائم والالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة للخروج من تلك الأزمة.

وقال وزير الصحة السعودي: "نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة في حال التهاونبتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية بسبب عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة، وذلك خلال تدشينه عددا من المشاريع الصحية.