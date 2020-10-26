"الإعلان بعد شهر"... التعليم المصرية تزف بشرى سارة

قال مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر إن هناك بشرى سارة سيتم الإعلام عنها بعد شهر من الآن.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، تصريحات خاصة للدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما اسمته "بشرى سارة للمعلمين"، بأن الوزارة تعمل حاليا على ترقية عدد كبير من المدرسين على أن تصدر هذه القرارات في غضون شهر.

وقال حجازي إن "الوزارة تستهدف ترقية 334 ألف معلم، بجميع فئات المعلمين بداية من معلم مساعد وحتى درجة المعلم الخبير، ممن مر عليهم 5 سنوات في العمل، والمقرر ترقيتهم للدرجات العليا".

ولفت نائب الوزير إن "القرار الوزاري المتعلق بترقية المعلمين، سوف يصدر في غضون شهر من الآن، بعد استكمال الأوراق وعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده".

وشدد على أن القرار "على وشك الصدور".

ونقل الموقع المصري عن الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن "الأكاديمية تجهز حاليا كشوفًا بأسماء المعلمين المقرر ترقيتهم وفقا للدرجات العليا".

ولفت أمين إلى أنه "يتم حاليا مرحلة المراجعة النهائية لكشوف بيانات المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الترقي الإلكترونية، والذين استوفوا أوراق ملفهم الإلكتروني".

وشدد على "أنه جاري حاليا مراجعة الكشوف في مركز الإحصاء بوزارة التربية والتعليم، تمهيدا لإعداد كشوف الترقي النهائية تمهيدا لعرضها على وزير التربية والتعليم، لاعتمادها وإصدار القرار الوزاري بحركة الترقيات المستهدفة لـ334 ألف معلم".

وأشار مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أن "هذه ترقية سنوية تجريها الوزارة لكل من مر عليه 5 سنوات في العمل كمعلم".

وقال إن "كل معلم يعلم جيدا موعد ترقيته، والهدف من مراجعة كشوف وبيانات المعلمين على مراحل عديدة سواء داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين أو مركز الإحصاء بالوزارة، لاستبعاد كل من خرج على المعاش، أو من لم يستكمل أوراقه أو ملفه الإلكتروني أو من لم يجتاز اختبارات الترقي".