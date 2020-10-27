تظاهرة للأحزاب الأرمنية أمام السفارة التركية في لبنان... فيديو

نظمت الأحزاب الأرمنية والمنظمات الطلابية، يوم أمس الثلاثاء، تظاهرة أمام السفارة التركية في الرابية، وذلك تنديدا بخرق اتفاق الهدنة بين ناغورني قره باغ وأذربيجان، ودعم تركيا لأذربيحان في الصراع على الأقليم.