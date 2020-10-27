ملك الأردن وزوجته يطمئنان على أردنيين تعرضا لاعتداء في فرنسا

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع شاب أردني وشقيقته يقيمان في فرنسا، كانا قد تعرضا لاعتداء في في مكان إقامتهما.

وفي تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي بثه الشاب محمد أبو عيد عبر صفحته على "الفيسبوك" وتابعته صحيفة "الدستور" الأردنية، فقد تلقى الشابان اتصالا هاتفيا، قال فيه جلالة الملك "مرحبا، حبيت أطمن عليكِ «هبة» وعلى محمد كيف أموركم".

وأضاف الملك "اذا كنتم بحاجة لأي شيء سواء كان من فرنسا، أو من الأردن لتوفيره"، ودعا جلالته الشابين في حال احتاجا أي شيء التواصل مع السفير الأردني في فرنسا مكرم القيسي، والسفارة الأردنية، قائلا "اذا احتجتوا أي شيء حطوا مكرم بالصورة".

وتابع الملك "رانيا بجانبي وتريد الحديث معكم"، وقالت الملكة: "مرحبا حبيبتي ألف الحمد لله عالسلامة، كثير زعلت وتأثرنا باللي صار معكم، كيف أموركم حاليا؟"، وتمنت الملكة لهما العودة بالسلامة لأرض الوطن، مؤكدة أن من قام بهذا الاعتداء لا يمثلون سوى قلة من الناس.

هذا وأجرت الصحيفة الأردنية اتصالا مع هبة أبو عيد الشابة التي تم الاعتداء عليها وشقيقها، والتي وصفت لحظة تلقيها وشقيقها اتصال صاحبي الجلالة الملك والملكة بالتاريخية، ولا يمكن وصفها، وقالت "بداية ما صدقت"، لكنها عادة القيادة الهاشمية بمتابعة شؤون أبنائها في الخارج، وشعور غاية في الروعة أن يشعر المواطن باهتمام جلالة الملك وحديثه الذي كان انسانيا وأبويا، وشعرت أنا وأخي أننا نتحدث مع أحد أفراد عائلتنا، فقد كانت لكلمات جلالته اكبر الأثر في رفع معنوياتنا، وشعورنا براحة وأمان كبيرين.

وعن حادثة الاعتداء قالت هبه، كنت وشقيقي ونحن مبتعثين للدراسة في فرنسا وكل منا في ولاية لكننا اجتمعنا هذه الفترة نظرا لكونها إجازة، كنا في الباص وبدأ عدد من الشباب ينظرون لنا نظرات سيئة ويتحدثون بشكل مسيء، ولكن نحن لم نجب بأي

كلمة، وهذا ما زاد من استفزازهم الذي ربما بدأ لكوننا نتحدث اللغة العربية وطريقة "الزي" الذي أرتديه، وعندما غادرنا الباص لحقوا بنا وانهالوا علينا بالضرب، وضربوا شقيقي بشكل عنيف جدا، حتى أنني خفت على عينيه كونه يرتدي نظارة طبية وكسرها أحدهم وهو يضربه، فخفت على عينيه لكن الحمد لله لم يصب بأذى في عينيه، لكن قدمه يعاني من آلام بها، وسنتابع حالته الصحية خلال الأيام القادمة.