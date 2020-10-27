وفقا لرغبتهم... وزارة الداخلية المصرية تسقط الجنسية عن 23 شخصا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارها بالسماح لـ22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 23 آخرين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، القرار رقم 1576 لسنة 2020، بالأذن لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشر القرار رقم 1577 لسنة 2020، بالأذن لـ23 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقا لرغبتهم.