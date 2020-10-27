القوات العراقية تقتل إرهابيا من "داعش" في محافظة ديالى

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من قتل الإرهابي المكنى "أبو الحسن الكردي" في محافظة ديالى.

وجاء في بيان وزارة الداخلية العراقية " تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى من قتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى وهو من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ارهاب لانتمائه لعصابات "داعش" الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضائي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى".

وأضاف البيان "وتم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف والعتاد الخاص بها ومواد لوجستية أخرى والتي كانت بحوزته. وقد ضبطت المضبوطات بمحضر ضبط أصولي وعادت القوة بدون حادث يذكر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.