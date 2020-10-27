1.5 مليار دولار... الإمارات: ملتزمون باستمرار دعم السودان

قالت الإمارات إنها قدمت خلال الفترة الأخيرة مساعدات بقيمة 556.5 مليون دولار للسودان في إطار حزمة المساعدات التي أقرتها للخرطوم والبالغة 1.5 مليار دولار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن تلك المساعدات مخصصة لتلبية احتياجات السودان من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن حزمة المساعدات الأخيرة (556.5 مليون دولار)، خصصت لدعم القطاع المالي والاقتصادي بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية للسودان.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات من القيادة العليا لدولة الامارات "التي تحرص على ضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في السودان".

وتعهدت الإمارات في أبريل/ نيسان 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي للسودان، بحسب المصدر ذاته.

وفي إطار المساعدات قامت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني كما قدمت دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار.

كما ورّد صندوق أبوظبي للتنمية 540 ألف طن من القمح بقيمة 144.7 مليون دولار إضافة إلى توفير توريد "أكياس تعبئة القمح" بقيمة 10.8 مليون دولار.