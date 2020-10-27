واشنطن تعلن وفاة مبادرة ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، وفاة "مبادرة السلام العربية التي أنشأها ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز".

وقالت كرافت، خلال جلسة استماع لمجلس الأمن بشأن وضع السلام في الشرق الأوسط، إن "مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية"، مضيفة أن "تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى السلام، ورؤيتنا ممكنة، وقمنا بالكثير من العمل لتقديم خطة السلام وهي مليئة بالتفاصيل"، وذلك حسب موقع "i24 news".

وأضافت "لم تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام 2002. صفقة القرن فتحت آفاقا جديدة أمام الفلسطينيين".

وكانت السعودية أكدت تمسكها بمبادرة السلام التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، كما أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر/ أيلول الماضي عن مساندته للجهود الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، معتبرا أن مبادرة السلام العربية لعام 2002 هي أساس "حل شامل وعادل" يضمن حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.