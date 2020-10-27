تونس تغلق قنصليتها في باريس لمدة أسبوع

أعلنت قنصلية تونس بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها لمدة 7 أيام.

وقالت القنصلية في بيان، نقلته قناة "نسمة" الخاصة، إنها قررت غلق مقر القنصلية عقب ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن غلق المقر سيتمد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبررت القنصلية قرارها بتفادي تفشي العدوى بالفيروس وللتمكن من تعقيم كامل المقر.

ولم تذكر القنصلية عدد من أصيبوا بين طاقمها بالفيروس.

وأمس الأول (الأحد)، أعلنت فرنسا، تسجيل 52 ألفا و10 إصابات بكورونا، في أعلى معدل يومي بالبلاد منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى مليون و138 ألفا و507.