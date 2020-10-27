بدعوة من السيسي... رئيس المجلس السيادي السوداني يزور القاهرة

يقوم رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تستغرق يوما واحدا تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" يرافق البرهان خلال الزيارة السفير عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف والفريق ركن جمال عبدالمجيد رئيس المخابرات العامة.

وقال قنصل عام جمهورية مصر العربية في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، في تصريحات صحفية، إن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مصر تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، يعقد وزراء الخارجية والري فى مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وسيكون الاجتماع لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وذلك بدعوة من دولة جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل قواعد أمان سد النهضة، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.