تضارب الأنباء حول اغتيال وزير الشباب التابع لحكومة "أنصار الله" في اليمن

تعرض وزير الشباب والرياضة في حكومة "أنصار الله" اليمنية، حسن زيد، لمحاولة اغتيال، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن "مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على القيادي الحوثي حسن زيد، الذي كان يستقل سيارته برفقة ابنته في جسر مدينة حدة بالعاصمة صنعاء".

وأضافت المصادر أن "حسن زيد نقل إلى أحد مستشفيات صنعاء وحالته الصحية حرجة للغاية"، كما قالت مصادر أخرى، إن الوزير وابنته تعرضوا لإصابات.

فيما أعلن الناشط اليمني علي البخيتي، اغتيال القيادي في حكومة الحوثي وزير الشباب حسن زيد، وقال: "فجعت الآن بخبر اغتيال القيادي في حكومة الحوثي "وزير الشباب" حسن زيد، وأكثر ما آلمني تنفيذ الجريمة وهو بجوار ابنته حيث كانت تقود السيارة، تخيلت توجان ابنتي في نفس المشهد. أي مشروع يحمله هؤلاء التافهين الذين نفذوا الجريمة بذلك الأسلوب القذر؟! حتمًا أنهم أكثر سوء من الحوثيين أنفسهم".

فجعت الآن بخبر اغتيال القيادي في حكومة الحوثي "وزير الشباب" حسن زيد، وأكثر ما آلمني تنفيذ الجريمة وهو بجوار ابنته حيث كانت تقود السيارة، تخيلت توجان ابنتي في نفس المشهد. أي مشروع يحمله هؤلاء التافهين الذين نفذوا الجريمة بذلك الأسلوب القذر؟! حتمًا أنهم أكثر سوء من الحوثيين أنفسهم. pic.twitter.com/ssHeTJg2Zw — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 27, 2020

ويعد حسن زيد من القيادات البارزة والمهة لدى جماعة "أنصار الله"، ويشغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء منذ 2014، كما يعد رئيسا لـ"حزب الحق". ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على الحادثة، كما لم يعلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الحادث أيضا.