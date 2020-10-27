الجزائر... رئيس قسم الأمراض المعدية: امتلاء الأماكن المخصصة لمصابي كورونا

قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بوفاريك في الجزائر، محمد يوسفي، إن الأماكن المخصصة لحالات الإصابة بكورونا قد امتلأت 100%، محذرا من عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لجريدة "النهار" الجزائرية، قال فيه: "منذ أسبوعين سجلنا انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا بحوالي 70%، حيث لم تكن سوى 30% من الأسرَة مشغولة".

وأضاف اليوسفي: "إلا أنه خلال الأسبوع الأخير، سجلنا ارتفاعا في الإصابات، بحيث امتلأت مصالح كوفيد 19 بنسبة 100%"

ودعا رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بوفاريك إلى احترام الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن تهاون بعضهم أدى لعودة ارتفاع الإصابات، لافتا إلى أنه يجب التأقلم مع الفيروس لأنه باق حتى ظهور اللقاح.

وكان المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، قد أكد أن حالة الوضعية الوبائية في الجزائر تدعو للقلق، مشددا على وجوب الحرص التام في تطبيق الإجراءات الوقائية.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن تسجيل 273 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 55630 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1897 وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر في الجزائر 38788 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وعادت السلطات الجزائرية إلى فرض عقوبات صارمة على مخالفي إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم غلق العديد من المطاعم والمقاهي وكذا المتاجر، التي لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها.