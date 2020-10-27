رغد صدام حسين تحسم الجدل حول لقاء جمعها بالأمير محمد بن سلمان

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على معلومات أشارت إلى لقاءات جمعتها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت رغد، عبر حسابها على "تويتر": "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".

وأضافت: "ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها. في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل بشأن إخواتنا في الخليج العربي، وكلها لا صحة لها، والقصد منها معروف، وكل فترة قصيرة اسمع أخباري التي لاصحة لها من سخيف أو مريض شهرة".

وتنشر بعض المواقع الإخبارية، بين فترة وأخرى،’ معلومات عن "وجود لقاءات بين ولي العهد السعودي وابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين"، وقالت المواقع الإخبارية إن "السفير السعودي في عمان التقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض".