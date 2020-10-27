البرلمان الليبي يتهم الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر

اتهم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه: "نستنكر البيان الصادر من مجلس الدولة الرافق للاتفاق، والذي أتى بعد رفض قطر وتركيا للاتفاق، ونرفض خرق حكومة الوفاق للاتفاق".

وتابعت اللجنة بقولها "في الوقت الذي نثمن حرص القوات المسلحة على حقن دماء الليبيين والإنجاز الكبير، الذي تم تحقيقه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل الميليشيات".

ووجهت اللجنة رسالة إلى المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسؤولية في لجم جماعة "الإخوان المسلمين" وميليشياتهم، بحسب البيان.

وطالبت اللجنة الجيش الليبي بـ"الضرب بيد من حديد" على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح، في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.

ووقع طرفا النزاع الليبي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة الماضي، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل". وهي أيضا وقعت على الاتفاق، بالإضافة إلى توقيعات ممثلي كلا الطرفين.