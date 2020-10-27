القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتحبط محاولة لاستهداف القوات الأمنية

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى ولواء المشاة 53 من إحباط عملية استهداف لقطعاتنا الأمنية من خلال قيام عناصر "داعش" بزرع عبوة ناسفة باحدى الطرق النيسمية التي تسلكها قطعاتنا وتتمكن من الاستيلاء عليها والايعاز للجهد الهندسي للفرقة بتفجيرها موقعياً".

وأضاف البيان: "وفي سياق آخر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة أشارت لوجود أحد الإرهابيين في منطقة الطارمية شمالي بغداد، باشر قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لغرض القبض عليه من قبل فوج المغاوير الثاني ضمن قيادة عمليات سامراء، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وفي سياق منفصل ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة واستخبارات لواء 76 للفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية أركبة الغربي بالقيارة الموصل، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.