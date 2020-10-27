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    غير بيدرسون المبعوث الخاص لسوريا

    بيدرسون لا يستبعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في نوفمبر

    © Sputnik . Evgeny Odinokov
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    أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا توصلت الأطراف إلى الاتفاقات المطلوبة.

    الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيدرسون، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو "تحدثت مع كلا الرئيسين المشاركين وتم تحديد التفاصيل. ليس لدينا اتفاق حتى الآن".

    المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    بعد شروط بيدرسون للتوافق من أجل استئنافها... هل فشلت اللجنة الدستورية السورية؟
    وتابع "بالطبع لا يمكن الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

    وأوضح "لكن إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، فسيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام".

    وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكنه لم ينعقد، بسبب عدم توافق ممثلي الحكومة والمعارضة بشأن جدول أعمال الاجتماع المقبل.

    وتعمل اللجنة لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني".

    وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أخفقت الأطراف السورية في التوصل لاتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

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    الكلمات الدلالية:
    المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون, غير بيدرسون, اللجنة الدستورية السورية, سوريا
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