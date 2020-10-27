وزير سعودي: المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار في السعودية، إن المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم.

وشارك الفالح في جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل السياحة الذي نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وأضاف الفالح، بحسب موقع "سبق" السعودي: المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية".

وشدد الوزير على أن "عملية التحول في جميع أنحاء المملكة يقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين".

وأكد الفالح أن "سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

ولفت الوزير إلى أن "وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين".

ونظمت السعودية على مدى يومي 26 و27 أكتوبر مؤتمر "مستقبل السياحة" على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بمشاركة أبرز القيادات العالمية في مجال السياحة والضيافة.