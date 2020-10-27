المنتجات الفرنسية تختفي من المتاجر في الكويت... صور وفيديو

عرضت قناة "RT" الروسية، مقطع فيديو يرصد قيام المتاجر الكويتية بإزالة المنتجات الفرنسية عن رفوفها.
وأظهر الفيديو بعض الرفوف خالية تماما من المنتجات، وعليها ورقة مكتوب بها: "مقاطعة المنتجات الفرنسية".
المتاجر الكويتية تزيل المنتجات الفرنسية عن رفوفها— RTARABIC (@RTarabic) October 27, 2020
التفاصيل: https://t.co/Q2dOWIWYA6 pic.twitter.com/2VuMGJcATb
ووفقا للقناة، أعلنت الجمعيات التعاونية للبيع بالتجزئة في الكويت، عن مقاطعة البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
كما قام بعض رواد مواقع التواصل برصد حالة المقاطعة بنشر صور من داخل المتاجر وقد أفرغت رفوفها من المنتجات الفرنسية وعلقت أحد ناشطات الإنترنت بقولها: "حب كبير للشعب الكويتي الحر. أكثر من 54 متجرا يفرغ رفوفه من المنتجات الفرنسية نُصرة لرسول الله".
حبّ كبير للشعب الكويتي الحر❤️— إيناس كريمة (@EnassKarimeh) October 23, 2020
أكثر من 54 متجرا يفرّغ رفوفه من المنتجات الفرنسية نُصرة لرسول الله#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية pic.twitter.com/ZcIHwc6kSw
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، جرى ترجمتها عبر دعوات لمقاطعة فرنسا.
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