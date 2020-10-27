المنتجات الفرنسية تختفي من المتاجر في الكويت... صور وفيديو

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية صور وفيديوهات ترصد اختفاء المنتجات الفرنسية من المتاجر في دولة الكويت، تزامنا مع حملات المقاطعة الشعبية في بعض البلدان الإسلامية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).

عرضت قناة "RT" الروسية، مقطع فيديو يرصد قيام المتاجر الكويتية بإزالة المنتجات الفرنسية عن رفوفها.

وأظهر الفيديو بعض الرفوف خالية تماما من المنتجات، وعليها ورقة مكتوب بها: "مقاطعة المنتجات الفرنسية".

المتاجر الكويتية تزيل المنتجات الفرنسية عن رفوفها

التفاصيل: https://t.co/Q2dOWIWYA6 pic.twitter.com/2VuMGJcATb — RTARABIC (@RTarabic) October 27, 2020

ووفقا للقناة، أعلنت الجمعيات التعاونية للبيع بالتجزئة في الكويت، عن مقاطعة البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

كما قام بعض رواد مواقع التواصل برصد حالة المقاطعة بنشر صور من داخل المتاجر وقد أفرغت رفوفها من المنتجات الفرنسية وعلقت أحد ناشطات الإنترنت بقولها: "حب كبير للشعب الكويتي الحر. أكثر من 54 متجرا يفرغ رفوفه من المنتجات الفرنسية نُصرة لرسول الله".

حبّ كبير للشعب الكويتي الحر❤️

أكثر من 54 متجرا يفرّغ رفوفه من المنتجات الفرنسية نُصرة لرسول الله#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية pic.twitter.com/ZcIHwc6kSw — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) October 23, 2020

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، جرى ترجمتها عبر دعوات لمقاطعة فرنسا.