"من خطوطنا الحمراء"... مسؤول إيراني يتحدث عن أمر لا يمكن تجاهله

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تعتبر أن أمن الحدود هو أحد الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها.

وأشار عراقجي في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إلى أن أمن حدود إيران "أمر لا يمكن تجاهله"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتفقد عراقجي، اليوم، الشريط الحدودي لبلدة خداافرين في محافظة أذربيجان الشرقية، وتفقد المناطق الحدودية في هذه المنطقة واطلع على الأوضاع فيها لقربها من ساحة معركة قره باغ.

ولفت عراقجي إلى "المشاكل التي يواجهها سكان الحدود في المنطقة في أعقاب الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا".

وتابع: "هذه المسألة تثير قلقنا الشديد ونحن نتابع القضية سياسيا وعلى الحدود".

وأضاف: "أمن حدودنا من مبادئنا التي لا يجوز المساس بها ولن نتجاهلها بأي شكل من الأشكال".

وشدد عراقجي على التزام إيران بمذكرة التفاهم مع جمهورية أذربيجان بشأن بناء وتشغيل السدود الحدودية خداآفرين وقيزقلعة سي، وأكد أن بلاده مستعدة لبدء المحادثات اللازمة في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.