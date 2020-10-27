عند تعطل منصة "مدرستي"... تطبيق "تيمز" بديل تعليمي

بعد تعطل تطبيق منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد في السعودية بشكل مفاجئ، لجأ مدرسون وطلاب لاستخدام تطبيق "تيمز" كبديل.

وذكر مدرسون وطلاب على ملصق منصة مدرستي أنهم وجدوا صعوبة في الوصول إلى المنصة لأخذ الدورات وتم تحويل الدروس إلى الطلاب من خلال مايكروسوفت تيمز، بحسب موقع "التغيير برس"، اليوم الثلاثاء.

ومنصة "مدرستي" هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

ويوم أمس الاثنين، تداول مستخدمون صور إِخْفاق المنصة، ثم بعث برسالة إلى المستفيد بدعوته لأخذ دورته عبر تطبيق تيمز.

وأرفق موقع "التغيير" مجموعة من الفيديوهات التي تشرح كيفية عمل تطبيق "تيمز".