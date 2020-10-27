سر مخبأ في حاوية سكر كانت في طريقها إلى اليمن... فيديو

كشفت قوات التحالف المشتركة في عدن عن مفاجأة كانت مخبأة في حاوية سكر كانت متجهة إلى اليمن.

وأعلنت قوات التحالف في عدن إحباطها عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل، بحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية.

عاجل 🔴

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التحالف يحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة داخل حاوية سكر قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن كانت في طريقها للميليشيا الحوثية بإشراف من حزب الله الإرهابي.

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pic.twitter.com/drEA45NxBi — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 27, 2020

​ولفتت الصحيفة إلى أن القوات تمكنت من ضبط شحنة مخدرات قادمة من البرازيل تقدر بنحو نصف طن من الكوكايين والهيروين إلى ميناء عدن، تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر.

وزعمت الصحيفة أنه وفقا للمعلومات المتوفرة "الشحنة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبإشراف مباشر من تنظيم حزب الله اللبناني".