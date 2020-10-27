اليمن... غارة جوية تقتل اثنين من المسلحين يعتقد انتماؤهما إلى "القاعدة" شمال مأرب

قُتل مسلحان يشتبه في انتمائهما لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، بقصف شنته طائرة يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة من دون طيار استهدفت بغارة سيارة على متنها مسلحان أثناء مرورها قرب منطقة عرق آل شبوان في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة ومقتل اثنين على الأقل كانا على متنها، دون معرفة هويتهما.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية اليمنية بشأن الاستهداف الجوي.

وتنفذ طائرات من دون طيار أمريكية بين الحين والآخر، غارات جوية تستهدف عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظتي مأرب والبيضاء في اليمن.

وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قاسم الريمي، خلال إحدى عمليات بلاده لمكافحة الإرهاب في اليمن، مضيفاً بأن "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، مارس تحت قيادة الريمي، قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

سبق ذلك في الأول من نوفمبر 2019، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة، خميس بن عرفج، وشقيقه "تركي" بغارة نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية أثناء مرورهما على متن سيارة في منطقة ريدان شمال شرقي مدينة مأرب.