قناة عبرية: عضو برلمان إسرائيلي يكشف عن خطوة تغير مستقبل الشرق الأوسط

قال عضو الكنيست عن الحزب الحاكم "الليكود"، عوزي ديان، إنه على إيران القلق من بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "إف 35" للإمارات، وليس إسرائيل.

وأجرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا مع الجنرال في الاحتياط، عوزي ديان، أوضح من خلاله أنه يدعم بيع الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى الإمارات، بدعوى أن هذا الاتفاق يمكن أن يغير منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأشار ديان إلى أن قرار شراء الإمارات للطائرة المقاتلة لا يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، بدعوى أنه يمكن أن تكون هذه الخطوة، مهمة، وتعود بالنفع على بلاده.

وفي السياق نفسه، أكد مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات F35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".