الزهار: وجود إسرائيل أمر غير طبيعي والتطبيع معها خيانة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، محمود الزهار، إن وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية "أمر غير طبيعي"، مشددا على أنه من المستحيل أن تكون هناك علاقة طبيعية بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد الزهار في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية أن "وجود كيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، هو أمر غير طبيعي من الأساس، وبالتالي فإن الدول التي طبعت مع الاحتلال، قامت بخطوة خيانية لتاريخها ولتاريخ شعوبها".

وأضاف القيادي في حماس: "في السودان على سبيل المثال، كان هنالك مؤتمر للدول العربية صاحبة اللاآت الثلاثة، وبالتالي، لا اعتراف، لا تفاوض، لا تطبيع، ولا غير ذلك، وبالتالي، التطبيع يعتبر خيانة لتاريخ هذه الدول".

وتابع: ".. ونحن أصحاب هذه الأرض المباشرون، وصاحبها غير المباشر وبالدرجة الثانية، هي الدول العربية، لأنها أرض إسلامية فيها مقدسات إسلامية ومقدسات مسيحية وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أن الذي حدث هو شيء طبيعي".

وقال الزهار: بعض الدول عندما حوصرت اقتصادياً دبّ الفساد في أنظمتها ونتيجة لعدم قدرة الانقلابيين في هذه الدول على أن يحققوا إنجازات وطنية، استعانت هذه الدول بالغرب وبأمواله، وحتى الدول الخليجية وبسبب خروقاتها لحقوق الإنسان وتسجيل حالات الفساد عليها من قبل الغرب والشرق أرادت أن تصنع هذه اللعبة كي تتفادى الضغط الغربي وتتفادى من يفكر بثورات ضدها على الأرض، بالقول أن أمريكا معها ويمكن أن تساعدها".