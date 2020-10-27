السودان يضاعف أسعار الوقود

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، وإلغاء الأسعار الحالية للمنتجات البترولية التجارية والخدمية.

وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، مساء اليوم، إنه تقرر زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وبذلك ارتفع سعر لتر الجازولين الخدمي إلى 46 جنيها والبنزين إلى 56 جنيها، فيما بلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيها و120 جنيها للبنزين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن سعر الجازولين الخدمي سابقا كان 23 جنيها و28 جنيها للبنزين. يبلغ سعر صرف العملة 55.0002 جنيه سوداني للدولار الواحد.

وبالأمس، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السودان يحتاج إلى مساعدات مالية لتثبيت وضعه الاقتصادي الحالي ومن ثم الاعتماد على موارده لبناء البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية، الاثنين، تقديم 556.6 مليون دولار إلى دولة السودان تشمل دعما نقديا واقتصاديا. وقال إنه سيواصل تقديم المساعدة لاستكمال منحة حجمها 1.5 مليار دولار تعهدت بها الإمارات العام الماضي.