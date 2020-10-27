إحصاء سعودي يكشف ما تمارسه نساء المملكة

أظهر تقرير إحصائي رسمي سعودي أن 12% من نساء المملكة يمارسن الرياضة بشكل يومي وباستمرار.

وجاء في التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن ما نسبته 82% من النساء السعوديات يفضلن ممارسة رياضة المشي أكثر من الرياضات الأخرى، بحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت التقارير أن 51% من ذكور المملكة يفضلون المشي من بين الرياضات المتنوعة.

وأشار التقرير إلى أن ممارسة المشي تأتي في المركز الأول عند السعوديات، ويأتي بعده في الأفضلية ممارسة التمارين السويدية ثم السباحة ثم ركوب الدراجة.

وأكد التقرير أن "ما نسبته 12% فقط من النساء السعوديات يمارسن الرياضة بمعدل 150 دقيقة يومياً، في حين شكلت النسبة الأعظم والبالغة 88% انخفاضا أقل في عدد دقائق ممارسة الرياضة".