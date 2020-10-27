الصفدي لمبعوث بوتين: حل الأزمة السورية يجب أن يضمن خروج القوات

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم خلال استقباله في العاصمة عمان، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحفظ وحدة أراضيها.

عمان - سبوتنيك. كما شدد الصفدي، خلال الاجتماع على أهمية إدامة التنسيق والتواصل بين المملكة وروسيا.

ونسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه للصفدي تأكيده اليوم "أهمية تكثيف الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحفظ وحدة أراضيها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها ويقضي على الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم".

وشدد الصفدي خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف الذي يزور المملكة على رأس وفد مشترك رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين الروس المعنيين بالشأن السوري من وزارتي الخارجية والدفاع على أهمية التعاون والتنسيق مع روسيا لتفعيل جهود إنهاء الأزمة السورية.

وشدد الصفدي، على ضرورة تثبيت الاستقرار في سوريا وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين في المناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، خصوصاً في الجنوب السوري.

كما أكد الصفدي، على أهمية تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، وعلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين، خاصة في ظل الوضع الإنساني والطبي غير المسبوق الذي تفرضه ظروف جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمخيم الركبان، أكد الصفدي أن تجمع الركبان هو مسؤولية أممية - سورية حيث أنه تجمع لمواطنين سوريين. وقال إن حل مشكلة الركبان يكمن في عودة قاطنيه إلى المناطق التي جاؤوا منها وإن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري.

وأكد الصفدي أن الأردن تجاوز طاقته الإستيعابية في ما يتعلق باللاجئين الذين يستضيف الأردن حوالي مليون وثلاثمائة ألف منهم ويقدم لهم كل العون، ضيوفاً أشقاء إلى حين عودتهم إلى وطنهم. وأكد إن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية.