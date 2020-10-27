بعد زيارته لمصر ولقاء السيسي… البرهان يعود إلى السودان

عاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، استغرقت يوما واحدا.

وأجرى البرهان خلال زيارة القاهرة، مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ولفتت الوكالة إلى قول عمر قمر الدين، وزير الخارجية المكلف، في تصريح صحفي، إن "الزيارة كانت فرصة جيدة للقاء الرئيس المصري، حيث تم تناول القضايا المشتركة خاصة قضية الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين السودان ومصر، بجانب التعاون في المجال الزراعي والطيران والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أن "الزيارة كانت أيضا فرصة سانحة للقاء مع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني بمقر إقامته بالقاهرة".

وقال وزير الخارجية المكلف: "زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لمصر كانت ناجحة ومثمرة بالنظر إلى العلاقات التاريخية والأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين"، مضيفا: "البلدان لديهما العديد من المشروعات المشتركة، مؤكداَ استمرار التشاور بين قيادتي البلدين حول القضايا التي تهم مصلحة شعبي البلدين".