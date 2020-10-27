حزب البعث السوداني يكذب البرهان بشأن موافقته على التطبيع مع إسرائيل

نفى رئيس "حزب البعث العربي الاشتراكي" في السودان، علي الريح السنهوري، اليوم الثلاثاء، حديث رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بشأن موافقة الحزب على التطبيع مع إسرائيل.

وقال البرهان، في وقت سابق، إنه طرح إقامة علاقات مع إسرائيل على زعيم حزب البعث الذي أبدى موافقته على الخطوة حال عرضها على المجلس التشريعي المقبل، بحسب صحيفة "سودان تريبيون".

لكن السنهوري قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الهدف" الناطقة بلسان الحزب: "لم نتشاور حول عرض اتفاق التطبيع مع إسرائيل على المجلس التشريعي وإنما رفضناه من حيث المبدأ".

وأضاف: "لتأكيد ذلك، فقد أكد لي رئيس مجلس السيادة إنه يعرف ويقدر موقفنا في هذه القضية". وأشار إلى أن البعث يرفض أي "لقاء أوعلاقة بقيادة تمثل إسرائيل".

وقال السنهوري إن إقامة علاقات مع إسرائيل شأن يقرره برلمان منتخب وليس مجلس تشريعي انتقالي.

وبالأمس، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن 90% من القوى السياسية وافقت على تطبيع السودان مع إسرائيل، بما في ذلك "حزب الأمة" بقيادة الصادق المهدي شريطة إجازة الاتفاق من الهيئة التشريعية.

وقال البرهان، في لقاء خاص بُث في التلفزيون الحكومي ليل الاثنين: "في كل الخطوات التي قمنا بها حيال التطبيع مع إسرائيل تشاورت مع القوى السياسية والمجتمعية ولم أجد شخصا يرفض".

وترفض بعض القوى السياسية المحسوبة على اليمين واليسار التقارب بين الخرطوم وتل أبيب، ومع ذلك أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة الفائتة، اعترافها بدولة إسرائيل كما اتفق الطرفان على إقامة علاقات بينهما.