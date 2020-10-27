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    زعماء يهود إثيوبيون يشاركون في احتفال تذكاري بمناسبة إجلاء اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل في القدس بعد عشر سنوات من نقل جوي مثير أطلق عليه اسم عملية سولومون جلب 14000 يهودي إثيوبي إلى إسرائيل

    بعد إعلان التطبيع معها.. هل يتضمن اتفاق السلام مع السودان مطالب للمهاجرين الإثيوبيين؟

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (22)
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    تقدم المهاجرون الإثيوبيون في إسرائيل بقائمة طلبات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الإعلان عن التطبيع مع السودان.

    رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
    البرهان: ترامب لم يبتز السودان في مسألة التطبيع مع إسرائيل
    وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المهاجرين من أصل إثيوبي في إسرائيل تقدموا بقائمة طلبات لنتنياهو، من بينها أن يتضمن الاتفاق مع السودان الحديث عن المفقودين والقتلى من أصل إثيوبي في السودان، خلال رحلة هجرتهم إلى إسرائيل، وبناء تصب تذكاري لهم.

    وأكدت القناة أن غادي يافاركان، نائب وزير الأمن الإسرائيلي (من أصل إثيوبي) تقدم لنتنياهو بقائمة طلبات، باعتبارها حالة خاصة وأمل في علاج جروح الماضي - على حد وصف القناة - وتتعلق بمحاولة استرجاع المفقودين اليهود الإثيوبيين من السودان، وزيارة قبور الموتى منهم، بعد تدشين نصب تذكاري لهم على الأراضي السودانية. 

    ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان يافاركان أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان فرصة تاريخية لاسترجاع حقوق اليهود الإثيوبيين المهاجرين على الأراضي السودانية، مشيرا إلى أن إسرائيل دشنت نصبا تذكاريا على جبل هرتسل تخليدا لذكرى من لقوا حتفهم من هؤلاء اليهود الإثيوبيين أثناء رحلات هجرتهم إلى البلاد. 

    وناشد نائب وزير الأمن الإسرائيلي، نتنياهو، العمل على تلبية مطالب الأقلية الإثيوبية في البلاد، وبأنه يحدوهم الأمل في زيارة قبور موتاهم، ومعرفة مصير مفقوديهم في السودان.

    و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

    يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (22)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, إسرائيل, التطبيع مع إسرائيل
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