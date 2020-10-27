"أنصار الله": التحالف استهدف ثلاث محافظات بـ 21 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي، نفذ اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب والجوف وحجة شمال اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وثلاث غارات على مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.

وأضاف، أن التحالف العربي نفذ 7 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

#المسيرة_عاجل | #الجوف: 7 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية خب والشعف — المسيرة - عاجل (@alosbou) October 27, 2020

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى غارة جوية على منطقة المرزق في مديرية حرض شمال غربي حجة، حسب "المسيرة".



في سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي بإصابة مدنيين اثنين في محافظة صَعدة الحدودية مع السعودية، خلال شن قواته قصفا صاروخيا وإطلاق نيرانها على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازِح الواقعة على الشريط الحدودي غربي صعدة.