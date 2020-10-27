القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة 7 من جماعة "أنصار الله" في الحديدة

دارت، مساء اليوم، مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل في منطقة الفَازة بمديرية التُحيتا جنوبي الحديدة، تصدت لها قوات اللواء الثاني عمالقة وخاضت مع منفذيها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين ومقتل ثلاثة من عناصرهم بينهم قائد ميداني وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات".

في السياق، قالت ألوية العمالقة إن "القوات المشتركة ألحقت خسائر فادحة بالحوثيين في الأرواح والعتاد خلال اخمادها مصادر نيران للجماعة استهدفت بقذائف الهاون قرى سكنية في مديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة".

من جهة ثانية، اتهم تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 292 خرقاً (للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية، 62 خرقاً منها بقصف صاروخي ومدفعي، و215 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

وأشار إلى "أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في مناطق الجَبلية (مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة)، والجَاح (مديرية بيت الفقيه جنوب شرقي الحديدة)، والمنَظَر (مديرية الحَوَك جنوبي مدينة الحديدة)، وتحليق 12 طائرة تجسسية فوق منطقتي الجَبلية ومدينة التُحيتا".