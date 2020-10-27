السعودية.. 500 ألف ريال لذوي المتوفى بكورونا من القطاع الصحي

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال (133 ألف دولار) تعويضا لذوي المتوفى من العاملين في القطاع الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا في اجتماع المجلس الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المجلس ضمن مجموعة من القرارات:" يصرف مبلغ مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي".

وجاء في القرار أنه "يسري اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ."

وفي ضوء هذا القرار وجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الشكر للقيادة، قائلا: "أتقدم بالشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد- حفظهما الله- على هذا القرار، وهو استمرار للجهود المميّزة التي تُقدّمها المملكة منذ بداية الجائحة."

​يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه إصابات كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345 ألفا و631 حالة.

وارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 5 آلاف و329 بعد تسجيل 16 وفاة اليوم.