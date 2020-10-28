قطر تقول إنها تأسف بعد فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد الدولي

قال مكتب الاتصال التابع للحكومة القطرية، إن رئيس الوزراء القطري أمر بفتح تحقيق في واقعة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تعرضت فيها النساء لفحص جسدي دقيق بشكل متجاوز بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل حمام بالمطار.

وأجبرت السيدات على النزول من الطائرة والخضوع لفحص جسدي دقيق داخل سيارة إسعاف.



وأضاف المكتب في بيان على موقعه، تم العثور على الطفلة في سلة مهملات مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة.

واعتبرت الحكومة القطرية الواقعة، "محاولة صادمة ومروعة على ما يبدو لقتل الطفلة"

وأكدت الحكومة القطرية، أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للقانون.. ينطوي على تعرض حياة للخطر".

وأوضح البيان، أن "الهدف من البحث الذي تقرر على نحو عاجل هو منع مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب".

وشدد البيان، على أن

"دولة قطر تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر سببها هذا العمل".

واختتم البيان، أن "الرضيعة سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة".

من جانبها قال مسؤولون أستراليون، إن "نساء على متن 10 رحلات جوية خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بدولة قطر وإن دولا أخرى تشارك أستراليا قلقها العميق إزاء الواقعة التي حدثت هذا الشه، وفقا لموقع "إس بي إس نيوز".

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن "أستراليا سجلت "قلقها البالغ" بشأن المعاملة التي تعرضت لها 18 امرأة أسترالية من الحكومة القطرية على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية.