الرئيس المصري: الحق في التعبير يقف عندما يصل الأمر لجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار شخص

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إننا نحترم كل الرسل ونوقرهم لأنهم المختارون من قبل الله والإساءة لهم استهانة بقيم دينية رفيعة.

وأضاف أن "تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل إنه محرّم ومجرّم".

وتابع السيسي أثناء مشاركته في احتفالية وزارة الأوقاف المصري بذكرى المولد النبوى: "حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص".

يتبع...