رجل أعمال مصري يثير الجدل بتصريح "خطير" عن أردوغان

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة كتبها باللغة الإنجليزية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب ساويرس على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "حان وقت التخلص من أردوغان" دون تقديم أي تفاصيل إضافية، لتنال التغريدة نحو 3.5 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء الثلاثاء.

Time to get rid of Erdogan !! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 27, 2020

وتأتي تغريدة ساويرس في الوقت الذي تواجه فيه تركيا توترات مع فرنسا بسبب التبادل المستمر للاتهامات مع بين أردوغان ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضية الرسوم التي اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد ودعوات أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت في فرنسا رسوما مسيئة للنبي (محمد)، والتي أثارت استياء العديد من البلدان العربية والإسلامية ، لكن الرئيس ماكرون علق على الأمر، بأن الدولة لن تتدخل في شؤون الصحافة ولن تعرقل حرية التعبير عن الرأي.

وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد). لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إنه بحاجة إلى "علاج نفسي".

وردا على ذلك قامت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية بنشر رسما كاريكاتيريا لأردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

وعلقت الرئاسة التركية بقولها "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم".